Booba invite son rival Kaaris à rapper sur scène

L'énième épisode de la saga Booba-Kaaris serait-il celui de la réconciliation? De retour en France pour quelques showcases, le rappeur des Hauts-de-Seine Booba a invité son plus grand adversaire Kaaris à partager la scène à Paris samedi. «Viens au show le 11 on fait Kalash et on a le vaccin contre le showvid-19 c’est plein à craquer» a-t-il écrit sur Instagram, repostant une story Snapchat de Kaaris.

Connaissant le goût prononcé d'Élie Yaffa (le vrai nom de Booba) pour le troll, on peut aisément penser qu'il faisait une nouvelle fois preuve d'ironie. Kaaris n'a de toute façon pas donné suite. Il y a près de 10 ans, leur featuring sur le morceau Kalash avait fait un carton.

Deux ans plus tard avait éclaté un conflit entre les deux artistes. La rivalité entre les deux rappeurs français avait atteint son paroxysme lors d'une triste mais célèbre bagarre à l'aéroport parisien d'Orly en 2018, qui avait été suivie d'une peine de prison avec sursis assortie d'une amende de 45 000 euros.

(L'essentiel)