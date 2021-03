Bern tacle Meghan: «Ça fait pauvre petite fille riche»

Stéphane Bern a tenté de comprendre la guerre qui oppose l'épouse du prince Harry et Buckingham Palace. «Elle a déchanté: quand vous êtes une actrice américaine, vous pensez avoir la préséance et en réalité cette cour d'Angleterre, c'est sacrificiel, vous devez abandonner qui vous êtes», a-t-il expliqué.

«Kate Middleton le fait parfaitement bien comme si elle avait été programmée pour ça et son mari William est prisonnier de ce système (...) Mais elle, elle s'est sentie à l'étroit, abandonnée, elle s'est sentie mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas le premier rôle».

Interview de Meghan et Harry: selon Stéphane Bern, "la reine n'est absolument pas raciste, les membres de la famille non plus" pic.twitter.com/GEJURR9ouk — BFMTV (@BFMTV) March 8, 2021

«J'ai du mal à pleurer sur leur sort»

Le journaliste franco-luxembourgeois déplore le timing de cette interview explosive. «J'ai plein de compassion pour leur récit, en même temps, on vit une pleine pandémie avec des millions de morts à travers le monde, ils sont partis avec 45 millions d'euros, j'ai du mal à pleurer sur leur sort (...) Ça fait pauvre petite fille riche».

Depuis lundi, tout le monde prend position. Si le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a exprimé «sa plus grande admiration» pour la reine Elizabeth II, refusant de commenter davantage les confidences du prince Harry et Meghan à la télévision américaine, de l'autre côté de l'Atlantique, la Maison-Blanche a salué lundi le «courage» du prince et de sa femme. «Parler de ses propres combats sur les questions de santé mentale et relater son histoire personnelle demande, pour toute personne, du courage», a souligné Jen Psaki, porte-parole de l'exécutif américain.

«Je regrette d'avoir fait ça»

De son côté, le père de Meghan Markle a mis en doute, mardi, les accusations de racisme portée par sa fille contre la monarchie britannique, se disant «déçu» par l'interview choc accordée par le couple à la télévision américaine. «Je ne pense pas du tout que la famille royale britannique soit raciste», a estimé Thomas Markle, 76 ans, qui vit à Rosarito (Mexique), sur la chaîne britannique ITV. Il a dit espérer que ce soit «juste une bête question».

Dans le cadre de cette interview sensation, l'ex-actrice américaine a expliqué avoir tout fait pour protéger ses parents, mais s'être sentie «trahie» en découvrant que son père alimentait les tabloïds. «Je suis très déçu. Je me suis excusé pour ça, au moins une centaine de fois», a affirmé Thomas Markle. «Je regrette d'avoir fait ça», a-t-il ajouté. «Mais personne n'avait pris le temps de protéger les membres de notre famille» alors que «nous étions attaqués par la presse tous les jours». Malgré leur brouille, il a assuré «aimer» sa fille qu'il souhaiterait revoir.

(mc/L'essentiel/AFP)