Benoît et Jesta dévoilent le prénom de leur futur bébé

Dans le courant du mois de juin 2019, Jesta et Benoît deviendront parents. Si on savait déjà que les ex-candidats de «Koh-Lanta» allaient accueillir un garçon, on ignorait encore quel prénom ils avaient choisi de lui donner. Le mystère a été levé le 27 avril 2019, pendant la babyshower organisée pour la jeune femme de 27 ans.

Le futur bébé s'appellera Juliann, ont révélé les amoureux sur Instagram. Jesta a ensuite répondu à ceux qui se demandaient pourquoi le couple avait décidé de doubler la dernière lettre du prénom qu'il s'agissait d'une question de prononciation. Le couple souhaite que les gens disent le «n» à la fin.

(L'essentiel/jfa)