Hospitalisée, Luna Skye est au plus mal

Le sort s’acharne sur Luna Skye. Hospitalisée en octobre pendant plusieurs jours à cause de fortes douleurs après une intervention de chirurgie esthétique, la starlette de téléréalité avait contracté une infection du sang. Après avoir été soignée, la Française de 26 ans avait pu rentrer à son domicile.

Malheureusement pour l’ex de Paga, sa guérison a été de courte durée. Lundi 29 novembre, Luna a annoncé dans une story Instagram qu’elle avait «refait une septicémie» et qu’elle était de nouveau à l’hôpital depuis plusieurs jours. «Il y a des choses très, très, très mauvaises qui se sont passées», a confié l’ex-candidate des «Princes et Princesses de l’Amour 4» qui a été mise sous antidouleurs. Et ses nouvelles sont alarmantes. «Les médecins me disent qu’ils ne savent plus quoi faire. Ils ne veulent plus prendre leurs responsabilités. C’est juste incroyable», a-t-elle déploré, avant d’ajouter qu’on était en train d’organiser son rapatriement en France étant donné qu’elle est actuellement à Los Angeles. «Mais avant il faut me stabiliser», a précisé la jeune femme, qui doit encore subir plusieurs examens médicaux.

(L'essentiel/lja)