L'adorable cadeau de George, Charlotte et Louis

«C'était très spécial d'être invité à photographier la reine et le duc d'Édimbourg pour leur 73e anniversaire de mariage», a confié le photographe Chris Jackson. «C'était vraiment touchant de saisir le moment où ils ont découvert la carte fabriquée par leurs arrière-petits-enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte».

Les enfants de Kate et William, âgés de 7, 5 et 2 ans ont mis beaucoup de couleurs sur leur cadeau qui a visiblement touché le couple, solide, qui célébrait ses noces de fonte. L'histoire ne dit pas si le petit Archie, fils de Harry et Meghan, s'est fendu d'un petit coloriage pour ses arrière-grands-parents...

(mc/L'essentiel)