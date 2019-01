Bon Jovi offre le resto aux employés fédéraux

Les États-Unis entrent mardi dans leur deuxième mois de «shutdown», la fermeture partielle des administrations faute de financement du Congrès. Environ 800 000 fonctionnaires fédéraux sont contraints au chômage forcé ou doivent travailler sans être payés. Pour adoucir un tout petit peu cette situation, le rocker Jon Bon Jovi les a invités au resto.

En effet, relatent plusieurs médias américains dont CBS, les employés et leurs familles ont pu manger gratuitement à midi dans le «JBJ Soul Kitchen». Il s'agit d'un établissement communautaire de la ville de Red Bank, dans le New Jersey, et qui appartient à la star américaine depuis 2011. Il permet à ses convives de payer ce qu'ils peuvent pour manger ou de faire du bénévolat contre des repas gratuits.

Mais Bon Jovi n'est pas la seule star à faire un geste «culinaire» pour les employés fédéraux. Jose Andres, un chef étoilé espagnol qui possède des restaurants à Washington, a lui aussi offert des sandwichs gratuits il y a quelques jours à tous les lésés du shutdown. Des contrôleurs aériens canadiens ont en outre offert des centaines de pizzas à leurs collègues américains.

Des ONG offrent aussi des sacs de nourritures aux plus démunis. Même les bêtes ne sont pas oubliées. Ainsi à Middletown, dans l'État de New York, il existe également des aides alimentaires pour les animaux de compagnie des personnes touchées.

(L'essentiel/nxp)