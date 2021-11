Claire Foy est loin d’être une mère parfaite

Révélée au grand public en incarnant Élisabeth II dans «The Crown», Claire Foy a vu sa carrière décoller grâce à cette série. Mais la comédienne n’en oublie pas pour autant d’élever le mieux possible sa fille Ivy, 6 ans, qu’elle a eue avec son ex-mari, l’acteur Stephen Campbell Moore.

Cependant, cette tâche s’avère souvent compliquée pour la Britannique de 37 ans. «Il y a cette pression à devoir être une mère capable de faire des gâteaux, de jouer avec son enfant 24 heures sur 24, d’être une sorte de véhicule à loisirs, amour et nourriture», confie Claire dans Harper’s Bazaar. Du coup, comme la star ne se sent pas à la hauteur, elle sait déjà quoi dire à sa fille si celle-ci lui fait des reproches un jour. «Je me suis préparée à m’excuser pour qui je suis et je lui dirai: "Je suis vraiment désolée, mais nos destins sont liés. C’est sur moi que tu es tombée, alors essayons d’en tirer le meilleur parti"».

À l’affiche de la saison 2 de la série anthologique «A Very British Scandal», dont la sortie est prévue en 2022 et dans laquelle elle campe la duchesse d’Argyll, l’artiste est ravie de jouer une femme forte. Elle déplore cependant que ce genre de rôle ne soit pas plus fréquent. «Je ne dirai jamais que je n’interpréterai pas l’épouse de quelqu’un ou un second rôle, parce que ces personnages existent. Mais il faut leur donner une vraie puissance plutôt que de mettre en avant des personnages féminins qui sont en fait des mecs qui ressemblent à des femmes, comme les superhéroïnes qui peuvent voler et cogner des hommes.»

(L'essentiel/lja)