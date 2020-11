«Je me demandais ce que je faisais dans la téléréalité»

Révélée au grand public en 2011 dans «Les Ch’tis», sur W9, Gaëlle Petit a fait du chemin depuis son départ de la téléréalité, en 2016. Passionnée de comédie depuis son enfance, elle va faire ses premiers pas au théâtre dans la pièce «Hasta La Vista», aux côtés de Natacha Amal, Vincent McDoom et Laurent Artufel. Même si elle ressent déjà un trac fou, la pétillante Française de 34 ans se réjouit de vivre cette nouvelle expérience.

Pourquoi avez-vous eu envie de vous lancer dans le théâtre?

Quand j'ai arrêté la téléréalité, j’ai commencé à travailler sur le développement personnel, afin de me connaître mais aussi pour en parler aux gens. Je suis aussi revenue à mes premières amours: la chanson et le théâtre. J’ai alors repris des cours de comédie, c’est ma passion depuis toute petite. En plus, cette pièce est un projet avec des gens que j’aime bien, avec lesquels on se sent accueilli. Il y a aussi plein de personnalités parmi les comédiens. Je me sens honorée d’en faire partie. C’est ma première pièce de théâtre. Ce rôle, c’est un vrai beau cadeau.

Quel personnage incarnez-vous dans cette pièce?

L’ épouse d'un politicien. J’ai vraiment l’impression que ce rôle a été écrit pour moi tellement il me ressemble. Ce personnage est aussi fou, perché et vivant que moi (rire). Je le kiffe!

Avez-vous déjà le trac?

Oui complètement! Je l’ai déjà quand je fais des conférence dans des entreprises sur le développement personnel. Là, plus les jours avancent avant les représentations de la pièce, plus je flippe! Mais je n’ai pas le choix. Ce qui est rassurant, c’est l’équipe qui est vraiment disponible. On est très encadrés et il y a beaucoup d’entraide et de bienveillance entre nous.

Vos parents vous ont-ils encouragée à vous lancer dans le showbiz?

Pas du tout. La téléréalité est venue comme ça, sans que j’y réfléchisse. Je n’avais pas de projets précis. J’ai vécu ce que j’avais à vivre dans ce domaine, avant de prendre une grande pause pour trouver ce que je voulais vraiment faire. Je n’étais plus en phase avec la téléréalité, alors j’ai travaillé sur l’éveil de soi et c’est là que j’ai compris où je voulais aller. Mes parents ne m’ont empêchée de rien, mais comme on est sept frères et sœurs, c’était compliqué pour eux d’être très disponibles pour moi ou de m’encourager dans un métier artistique. On devait surtout bien suivre à l’école. J’ai donc pu développer mes aspirations artistiques vers mes 30 ans.

Que retenez-vous de votre expérience dans la téléréalité?

Pour moi, cela a été l’école de la vie. J’ai appris énormément de choses sur le showbiz, les ficelles du métier, et même sur moi-même. Il y a du bon et du mauvais, comme dans tout. Sans prétention, j’ai été un personnage emblématique dans «Les Ch'tis». Cela marque donc une vie pour toujours. Par la suite, j’ai dû travailler énormément pour avoir une crédibilité dans d’autres domaines. Mais notre histoire fait la personne qu’on est aujourd’hui. Cette expérience m’a permis de grandir. Désormais, je fais beaucoup plus attention aux décisions que je prends, je prends aussi mieux soin de moi. Je me suis reconstruite.

On ne vous verra donc plus jamais dans cet univers?

Non! Déjà sur la fin des «Ch'tis», je ne me sentais plus en adéquation avec les valeurs de la téléréalité. Je me demandais ce que j’y faisais. Je ne crache pas dans la soupe, mais tout ça ne me convient plus du tout.

Comment vous définissez-vous aujourd'hui professionnellement?

Dans ma vie, il y a deux choses importantes: mon travail autour de la comédie, qui est en train d’éclore, et mon travail sur le développement personnel avec des vidéos que je publie sur Instagram. C’est une forme de coaching pour aider les gens. Je suis donc assez polyvalente. J’aime surprendre aussi. On va donc me voir là où on ne m’a jamais vue auparavant, comme avec cette pièce de théâtre!

(L'essentiel/lja)