Matthew Perry demandait à sa petite copine, qui était enceinte, de sortir lui chercher de la drogue. C'est ce que Kayti Edwards, qui a brièvement fréquenté l'ancienne star de «Friends» il y a dix ans, a révélé. D'après elle, elle avait accepté d'aider l'acteur à se procurer de l'héroïne et du crack pour qu'il ne se retrouve pas «dans les rues», risquant de se faire surprendre par la police ou les paparazzi.

Elle a déclaré au journal The Sun que l'acteur américain avait connu une période particulièrement difficile en 2011 alors qu'elle était enceinte de cinq mois. «J'allais chercher des trucs pour lui, a-t-elle raconté. Il disait: «Personne ne va arrêter une fille enceinte. Ne t'inquiète pas». Elle a ajouté: «J'y repense maintenant et je me dis: «Quel genre d'amie étais-je?» Je voulais l'aider. Il me faisait me sentir coupable, du genre: «Si tu ne me comprends pas, je vais y aller moi-même et marcher dans le centre-ville». J'étais là: «Non, non, non, je vais faire ça pour toi», parce que je ne voulais pas qu'il soit dans cet état d'esprit pour conduire et errer dans les rues».

Plusieurs cures de désintoxication

Elle a également révélé au tabloïd qu'elle lui avait même livré de la drogue alors qu'il travaillait sur l'émission de télévision «Mr Sunshine». «Je me souviens que j'allais à Paramount (Studios), jusqu'à la porte, et je disais: «Je suis là pour voir Matthew», a-t-elle poursuivi. J'entrais dans les studios en voiture et il était juste dans sa caravane. Je me disais: «Comment tu peux travailler comme ça?» (Mais) ce n'était pas un toxicomane fonctionnel, ça se voyait sur son visage, il ne trompait personne», a-t-elle affirmé.

Matthew Perry a effectué plusieurs séjours en cure de désintoxication et s'est fiancé ce mois-ci à sa petite amie, la directrice littéraire Molly Hurwitz.

(L'essentiel)