Beckham fait partie de l'histoire ancienne

«Nous n'avons aucune chance de nous retrouver ni d'avoir l'occasion de nous adresser la parole». C'est par ces mots que Lexy Panterra a évoqué sa relation avec Brooklyn Beckham, qu'elle a quitté en août 2018.

Si le photographe de 19 ans, fils de l'ancien footballer David Beckham et de l'ex-Spice Girls Victoria Beckham, a depuis lors remplacé la belle chanteuse par le top britannique Hana Cross, il aurait à maintes reprises tenté de prendre contact avec son ex. «Il a essayé de me revoir, mais je l'ai tout bonnement ignoré», a-t-elle avoué au micro de «The Domenick Nati Show».

Sans pour autant cracher sur cette histoire d'amour qui a compté, l'artiste américaine de 29 ans a évoqué les causes de la rupture avec beaucoup de maturité: «C'était une relation de longue distance. Il est aussi trop jeune pour moi et je l'ai réalisé un peu tard».

