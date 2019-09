Malik Bentalha condamné à cause d'un fumigène

Grand fan de foot, Malik Bentalha aurait dû calmer ses ardeurs, alors qu'il assistait à la rencontre de Ligue des champions disputée entre le PSG et le Real Madrid, au Parc des Princes, le 18 septembre dernier. Invité par le Collectif Ultras Paris (CUP) dans la tribune Auteuil, le comique de 30 ans, probablement surexcité par le match, a allumé un fumigène. Un geste formellement interdit par la loi.

Identifié sur les images de vidéo-surveillance par la police, Malik a été interpellé et placé en garde à vue jeudi dernier, selon «L'Équipe». Devant le tribunal correctionnel de Paris, le comédien a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Il a été condamné à une amende, dont on ignore le montant, et à six mois d'interdiction de stade.

Merci aux Ultras pour l'accueil hier soir ❤???? pic.twitter.com/woYpursAvg— Malik Bentalha (@MalikBentalha) 19 septembre 2019

