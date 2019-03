Jesy Nelson prépare un docu pour la «BBC»

Jesy Nelson, 27 ans, s'est associée à la télévision publique britannique pour mettre en lumière la manière dont les réseaux sociaux ont une influence sur la santé mentale des jeunes et sur la manière dont ils perçoivent leur physique. Dans le documentaire qu'elle prépare et qui a pour titre provisoire «Jesy Nelson: My Story», la chanteuse du groupe Little Mix partagera ses expériences.

«C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je suis ravie de travailler avec la BBC sur ce film qui me mettra au défi personnellement et qui présentera un problème très important qui touchent les jeunes», a dit la star dans une vidéo postée sur Instagram. La jeune femme pense qu'on ne parle pas suffisamment des problèmes de santé mentale.

La directrice de BBC Three est ravie que Jesy ait accepté de participer au documentaire. «Elle offre une perspective unique sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur une personne et sa santé mentale», a déclaré Fiona Campbell. «Nous espérons que les rencontres qu'elle fera pendant le tournage pourront lui être utiles et aider les millions d'autres gens dans le monde qui vivent des expériences similaires», a ajouté le chef du divertissement de la chaîne.

(L'essentiel/jfa)