Laeticia et l'ex-​​manager de Johnny: «Ça fait 3 ans»

Dans son dernier numéro, VSD a publié un article tout en allusions, dans lequel les lecteurs avaient loisir d'imaginer une possible romance entre Laeticia et le dernier manager de Johnny, Sébastien Farran, quatre mois après la mort du Taulier. En couverture, VSD titrait «Un nouvel homme dans sa vie», avec une photo montrant Laeticia et Sébastien visiblement proches et très complices. A l'intérieur du magazine, les images prises à Los Angeles étaient du même acabit.

Des extraits du magazine ont été partagés, avec les fameuses photos, sur le compte Instagram d'un groupe de soutien à David Hallyday et Laura Smet, «TeamLorada», accompagnés du texte suivant: «Ouf. ELLE a l'air d'avoir enfin fait son deuil et d'aller mieux. Impatients de savoir ce que diront ses amies cuisinières ou animatrices télé.» Mais plus troublant encore, le comédien Anthony Delon, ami de David Hallyday, a commenté l'image, via son compte officiel, avec un mystérieux «ça fait trois ans...» qui a immédiatement enflammé le web.

Pas «des conneries pour aider David»

Des pro-Laeticia ont réagi au poste du fils d'Alain Delon qui a effacé son message initial (dont les réponses sont toujours en ligne). Mais qui ne s'est pas laissé démonter pour autant, postant notamment une autre réponse: «Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider David ! ? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j'ai commenté en fonction de ce que je sais. J'ai autre chose à faire que de me balader sur Insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l'un ou l'autre camp (...)»

Anthony Delon a enfoncé le clou en publiant ce lundi sur son compte instagram le message ci-dessous:

