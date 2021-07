Le footballeur Marco Verratti s’est marié

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti et le top français Jessica Aïdi se sont dit oui le jeudi 15 juillet 2021. Dans une très riche story sur Instagram, Jessica Aïdi, 29 ans, a dévoilé en détails comment la plus belle journée de sa vie s’est déroulée, d’abord à la mairie de Neuilly-sur-Seine, puis à l’hôtel Crillon à Paris. Du beau monde figurait parmi les invités puisque Javier Pastore, Cindy Bruna, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimović ou encore Carla Bruni et Florent Pagny, qui ont tous deux poussé la chansonnette, en faisaient partie.

Âgé de 28 ans, Marco Verratti, Champion d’Europe en titre avec l’Italie, avait fait sa demande en mariage à Jessica Aïdi, que l’on a découverte comme animatrice dernièrement dans les «Marseillais», le 31 décembre 2020 à Marrakech, au Maroc. Les tourtereaux s’affichent ensemble depuis 2019, année où le footballeur avait annoncé sa séparation d’avec Laura Zazzara, son amour de jeunesse, avec qui il a eu deux garçons, Tommaso et Andrea.

(L'essentiel/jde)