Dylan, de retour pour les 20 ans de Koh-​​Lanta?

Lancé en 2001, le jeu emblématique de TF1 fêtera cette année son 20e anniversaire. Et pour cette occasion, une nouvelle édition intitulée «Koh-Lanta, La Légende» débarquera à la télévision à partir du mardi 24 août 2021. Théâtre de ce nouveau numéro: la Polynésie et plus particulièrement, les ilots du lagon de Tahaa.

«Pour honorer le 20e anniversaire de Koh-Lanta, 20 "héros" emblématiques vont se mesurer les uns aux autres», a indiqué le présentateur Denis Brognard, dans la dernière bande-annonce publiée le mardi 3 août 2021. «Ils ont écrit l'histoire de cette aventure à nulle autre pareille. 20 ans de dépassements de soi. 20 ans d'exploits. Ils vous ont fait vibrer. Ils ont marqué ces 20 ans d'épopée. Parmi eux, il y a des athlètes...»

Toutes les conditions semblaient réunies pour voir apparaître à l'écran, Dylan Thiry, le seul et l'unique Luxembourgeois qui a participé à Koh-Lanta, en mars 2017, lors de la 17e saison. Et pourtant, il ne semble pas faire partie des candidats dévoilés pour cette édition qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle.

(fl/L'essentiel )