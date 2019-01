À 60 ans, Viggo Morten­sen est la tête d'affiche du film «Green Book: sur les routes du sud». Star du «Seigneur des anneaux», il part favori pour les prochains Oscars.

«Green Book» a reçu le titre de Meilleur film aux derniers Golden Globes. Heureux?

Évidemment. Le pire, c'est que j'ai failli refuser ce film car j'avais peur de ne pas être crédible dans la peau d'un Italo-­Américain. J'ai donc exigé un maximum de détails sur la vie du vrai Tony Lip, avant d'accepter d'interpréter ce personnage qui a conduit un pianiste noir à travers les états racistes du sud des États-Unis dans les années 60.

Dans le film, Tony écrit des lettres d'amour à son épouse. Faites-vous de même?

Lors de mes déplacements, je cherche de très belles cartes à envoyer à ma compagne (ndlr: l'actrice espagnole Ariadna Gil, qui partage sa vie depuis dix ans). C'est tellement mieux de recevoir quelque chose dans sa boîte aux lettres qu'un simple email ou texto. Mais le plus difficile de nos jours est de trouver de jolis timbres de collection et des bureaux de poste. C'est triste.

Danois d'origine et Américain de naissance, vous vivez en Espagne. Comment gardez-vous contact avec votre famille?

Mon laptop me suit partout. Je l'utilise uniquement pour communiquer avec les gens que j'aime, car nous sommes souvent séparés par les fuseaux horaires. Mais je refuse de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Je préfère les livres à internet.

A-t-il été difficile de prendre 20 kilos pour «Green Book»?

Au début, c'était super fun car je ne mange jamais de poulet frit ou de hotdogs. Mais c'est rapidement devenu une épreuve car le réalisateur voulait que je prenne beaucoup plus de ventre pour ressembler au vrai Tony. Il me disait tous les matins d'avaler un donut de plus et d'ajouter plus de fromage sur la pizza. Le meilleur truc que j'aie trouvé pour grossir était de manger des sucreries avant de me coucher (rires). Mais quelle galère pour perdre ces kilos depuis que j'ai fini de tourner!

