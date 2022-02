La grossesse n’est pas facile tous les jours pour Nabilla

Depuis qu’elle a annoncé officiellement qu’elle était enceinte au début du mois de février 2022, Nabilla ne passe pas un jour sans évoquer sa grossesse sur les réseaux sociaux. «Aujourd’hui je suis officiellement à 24 semaines. Mon bébé à la taille d’une papaye», annonçait-elle le 15 février 2022.

Forcément, cette grossesse n’est pas sans symptômes. Actuellement en vacances en Thaïlande, la Suisse de 30 ans, qui a récemment remis ses détracteurs à leur place, a livré une petite confession en story Instagram: «Je n’arrive pas à m’arrêter de manger du matin au soir, c’est pas possible, ça vous fait ça les pregnant?», a-t-elle écrit le 22 février 2022, à l’attention des femmes enceintes.

Quelques heures plus tôt, la future maman postait un cliché d’elle dans un justaucorps blanc et confiait que «porter la vie, c’est pas facile tous les jours. Mais ça reste la plus belle expérience au monde».

(L'essentiel/MaG)