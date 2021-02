Contrairement à de nombreuses célébrités, Drew Barrymore n’est pas passée sur le billard pour corriger ses défauts ou paraître plus jeune. L’actrice américaine de 45 ans préfère prendre de l’âge naturellement, du moins pour le moment. «Je n’ai jamais rien refait sur mon visage et j’aimerais ne pas devoir le faire, mais il ne faut jamais dire jamais», a-t-elle confié dans son talk-show «The Drew Barrymore Show».

C’est à cause d’un trait de sa personnalité que la star de la série «Santa Clarita Diet» refuse, pour le moment, d’avoir recours au scalpel. «La chose qui me tient le plus à cœur dans la vie, c’est mon visage. Je me connais. Je suis une personne qui a facilement des addictions (ndlr: elle a été accro à l’alcool et à la drogue). Si je commence par une injection, je vais rapidement ressembler à Jocelyn Wildenstein», a-t-elle ironisé en faisant référence à la jet-setteuse suisse, surnommée «Cat Woman», connue pour avoir dépensé des fortunes en interventions de chirurgie esthétique.

Jocelyn Wildenstein:

