Elle a failli se faire violer par un détraqué

Passionnée par son métier d’infirmière, Inès Loucif, ex-candidate de l’édition 2020 de «Koh-Lanta», a malheureusement vécu une expérience terrifiante, durant son travail à l’hôpital. C’est dans une story Instagram postée dimanche dernier, qu’elle a raconté ce souvenir traumatisant: «J’étais en oncologie avec un patient qui est arrivé avec pour signe particulier: rester tout nu dans sa chambre et se masturber. Je travaillais de nuit, donc de 19h-7h. J’avais une aide-soignante avec moi avec laquelle j'allais travailler en binôme. Quand j’arrive, l’interne m’arrête en me disant qu’il y a un "patient particulier". Quand je rentrerai dans sa chambre, il fallait que je sois absolument accompagnée par mon aide-soignante», a-t-elle expliqué. Le quadragénaire en question était déjà l’auteur d’attouchements quand il avait été admis aux urgences.

Quand la Parisienne de 25 ans et sa collègue sont entrées dans sa chambre, la situation a aussitôt dégénéré. «Il est allongé dans le lit et il nous regarde, il enjambe la barrière du lit et il nous dit qu’il nous veut, a raconté Inès. Je commence à paniquer, je crie à mon aide-soignante de courir, on va de l’autre côté du service en soins intensifs, mais les portes sont vitrées et c’est sécurisé donc il faut attendre que le service reçoive l’alerte et qu’il ouvre. Donc on est comme des folles parce qu’on le voit arriver tout nu, il pisse dans le couloir, il nous crie qu’il nous veut dans son lit, qu’il va nous prendre. Je suis en panique totale!».

C’est finalement grâce à l'intervention d'autres infirmières et des agents de sécurité de l'hôpital que les deux jeunes femmes ont été sauvées. Le déséquilibré a pu être maitrisé après avoir reçu une piqûre d’un neuroleptique pour troubles psychiques. «La doyenne me confirme qu'il a vraiment le profil du violeur, et que c’est dangereux d’avoir un patient comme ça parce qu’il peut aller dans les chambres des patientes. Bref, c’est un de mes pires souvenirs au travail», a conclu Inès.

