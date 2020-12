Leni Klum, 16 ans, marche dans les pas de sa maman

Les filles des mannequins veulent décidément marcher dans les pas de leur mère: après Kaia Gerber et Lila Moss, filles respectives de Cindy Crawford et Kate Moss, c'est au tour de Leni Klum de suivre les traces de son illustre maman. À 16 ans, la fille du top allemand a fait sa première couverture de magazine. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du célébrissime Vogue. Sur la Une de l'édition allemande, mère et fille posent, complices.

Un moment émouvant pour Heidi Klum qui a laissé un long message d'amour sur Instagram. «Je suis si fière de toi. Pas parce que tu as choisi cette voie. Je sais que quelle que soit la voie, ça sera la tienne (...) Tu n'es pas une mini-moi et je suis si heureuse que tu puisses montrer qui tu es TOI», a-t-elle écrit. «Je sais qu'être ma fille n'est pas toujours facile, que tu n'as jamais grandi dans la «normalité», mais qu'est-ce qui est normal? Grandir avec trois papas ne l'est pas forcément non plus».

Leni Klum est le fruit de la relation de Heidi Klum avec Flavio Briatore, ancien directeur de l'écurie de Formule 1 Renault F1 Team. Le couple s'est séparé pendant la grossesse et la petite fille, de son vraie prénom Helene, a été adoptée par le chanteur Seal avec qui sa mère a été mariée de 2005 à 2012. Heidi Klum est aujourd'hui en couple avec à Tom Kaulitz.

(mc/L'essentiel)