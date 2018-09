Kendji Girac va créer sa propre ligne de vêtements

Plus rien ne semble arrêter Kendji Girac dans sa soif de réussite. Après avoir vendu plus de 2 millions d'albums, le gagnant de la 3e saison de «The Voice» veut se lancer dans un tout autre domaine que la musique: le stylisme. Interviewé dans Le Parisien Week-end, le chanteur de 22 ans a confié qu'il projetait de lancer sa propre ligne de vêtements. «J'en cherche encore le nom, mais c'est dans les tuyaux», confie-t-il.

Sûr de son goût pour la mode, le jeune homme, qui vient de sortir son 3e album, «Amigo», souhaite que sa future marque lui ressemble. «Mes vêtements seront assez flashy, comme ceux que je porte d'habitude, précise-t-il. On a besoin de couleurs vives, elles représentent le soleil et la joie. J'adore les looks de Justin Bieber, Drake et Pharrell Williams. On a tous envie d'être beaux comme eux, d'avoir le swag. Moi, quand je suis mal sapé, je me sens mal (rire)!»

(L'essentiel/lja)