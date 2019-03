Le fiancé de JLo aurait dragué une ex-​​playmate

Les langues se délient depuis l'annonce du mariage de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. Après qu'un ancien collègue du sportif l'a accusé d'avoir eu une liaison avec son ex-femme alors qu'il était en couple avec la chanteuse, une femme qui a été playmate pour Playboy vient à son tour enfoncer le clou.

Zoe Gregory affirme en effet que le joueur de baseball américain de 43 ans lui a envoyé plusieurs textos salaces, quelques semaines avant qu'il ne demande Jennifer en mariage. «JLo est une femme formidable et elle ne mérite pas ça, confie la Britannique de 44 ans au Sun. Alors qu'il était prêt à se marier avec elle, Alex voulait que je lui envoie des vidéos sexy de moi et me rencontrer. Il m'a aussi demandé d'organiser des rendez-vous avec d'autres filles. S'il fait ce genre de chose juste avant de se fiancer, ce n'est vraiment pas juste».

Comme si cela ne suffisait pas, Alex lui aurait aussi envoyé une photo de son pénis. Un comportement qui a dégoûté Zoe. «Il était comme un chien en chaleur, se souvient-elle. Un type libidineux en manque de sexe». Pour le moment, le futur mari de la star américaine de 49 ans n'a pas réagi à ces nouvelles accusations.

