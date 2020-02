Lady Gaga présente son nouveau chéri

La chanteuse et comédienne Lady Gaga a présenté son nouveau chéri sur Instagram. Et ce n'est pas Bradley Cooper, son collègue du film à succès «A Star is Born». Alors qu'on leur prêtait une relation amoureuse, les deux acteurs sont en fait juste très amis. Après un an de célibat, la chanteuse a coupé court à toutes les rumeurs et a dévoilé une belle photo d'elle et son nouveau compagnon.

Très éloigné des strass et des paillettes, Michael Polansky est un homme d'affaire américain, diplômé de l'université d'Harvard, d'après Marie Claire. Il est PDG du groupe «The Parker» et dirige notamment l'Institut révolutionnaire pour l'immunothérapie du cancer. Aperçus ensemble au Super Bowl, les deux tourtereaux entretiendraient une relation depuis seulement un mois, d'après Page Six.

Après une relation avec l'acteur et mannequin Taylor Kinney en 2016, la chanteuse a fréquenté l'agent artistique Christian Carino à qui elle s'est fiancée. Lady Gaga semble aujourd'hui plus qu'heureuse auprès de son nouvel amoureux Michael Polansky.

(mm/L'essentiel)