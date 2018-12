La téléréalité peut parfois rapporter très gros

À 28 ans, Fidji Ruiz a fait du chemin depuis «Friends Trip», qui l'avait fait connaître en 2014. Désormais, la star de téléréalité, suivie par un million de personnes sur Instagram, gagne très bien sa vie et ne s'en cache pas. «Par mois, ça va de 10 000 à 90 000 euros», a-t-elle lâché au micro de RTL, samedi dernier. «On se rend vite compte que c'est un vrai métier à saisir si on en a l'opportunité», a-t-elle souligné.

Selon Public, Elie Semoun, présent sur le plateau de radio, s'est permis d'exprimer un avis plus tranché: «N'empêche que l'on voit les gens de la téléréalité comme des débiles». Ce à quoi la jeune femme a rétorqué: «On est beaucoup à avoir des sociétés. Il y en a qui travaillent avec plein de marques et d'autres les ont créées et ça marche super bien. Je pense que des gens idiots ne pourraient pas faire ce genre de choses». À l'aise, la belle, à l'affiche de la troisième saison des «Princes et princesses de l'amour», a poursuivi: «Si on parle de salaire, on va être mal jugé. En France, c'est comme ça».

La divulgation de ces sommes faramineuses a fait réagir de nombreux internautes qui ont laissé des commentaires souvent ironiques: «C'est pas cher payé pour le ridicule à vie», «Mieux vaut faire de la téléréalité que d'être caissière à Carrefour», «Être une énorme cruche vide, tenter de monétiser du vide et réussir, ça force le respect», peut-on lire sur le site du magazine français.

Le but premier des candidats de téléréalité est d'accéder à la gloire. Côté argent, ils gagnent plus ou moins bien leur vie selon les émissions. Par exemple, les «Anges» perçoivent 12 000 euros pour cinq semaines de tournage, alors que les agriculteurs de «L'amour est dans le pré» ne sont ni rémunérés, ni défrayés. Certains participants y laisseraient même des sommes importantes, pouvant aller jusqu'à 3 000 euros, relève Elle.

(L'essentiel/szu)