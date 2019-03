Nabilla fait monter la température lors du défilé

Nabilla Benattia n'est jamais la dernière pour se faire remarquer. Si elle a attendu le samedi 2 mars pour se montrer à la Fashion week parisienne, la Franco-suisse a volé la vedette aux invités avec une tenue aussi classe que sexy, lors du défilé Vivienne Westwood.

Son total look en vert avec bustier moulant et pantalon transparent a fait tourner quelques têtes. Avec plus de 136 000 likes enregistrés en une journée, la belle a également fait le buzz sur Instagram.

(th/L'essentiel)