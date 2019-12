Mickaël Lumière a encore du mal à réaliser

Mickaël Lumière est toujours sous le choc d'avoir été choisi pour incarner Grégory Lemarchal dans le téléfilm sur la vie du chanteur décédé en 2007 des suites de la mucoviscidose, à l'âge de 23 ans.

«J'ai conscience de cette responsabilité. Tout le monde appréciait Grégory. Je vais essayer de me rapprocher de lui avec sincérité et d'incarner ses valeurs, que je partage: sa simplicité, son humanité, sa combativité et sa discrétion par rapport à la maladie», a confié l'acteur au Parisien.

Pour se mettre dans la peau du gagnant de la «Star Academy 4», le Français s'est renseigné sur la mucoviscidose, a regardé des prestations du chanteur et rencontré ses parents. «C'était important pour moi d'échanger avec eux», a-t-il conclu.

(L'essentiel/jfa)