Joan Collins rappelée à l’ordre à Saint Tropez

Joan Collins a dévoilé une désagréable rencontre avec la police française. Elle a fait part de sa mésaventure dans Spectator. Joan Collins aurait mieux fait de garder son masque chez Ikéa!

L'actrice, qui l'a remplacée par une visière, a dévoilé dans sa chronique pour Spectator qu'elle se trouvait à Saint Tropez, où «un gendarme a été très offensé par ma visière, et pendant que je pondérais les bénéfices du Gravadlax contre ceux du saumon fumée, il s'en est pris à moi, gesticulant de façon très gauloise, me hurlant de mettre un vrai masque, car les visières ne sont pas légales. Je me suis éloignée, marmonnant des injures anglo-saxonnes, et il me dévisageait, ayant peur de m'avoir comprise. J'ai ensuite essayé un masque en plastique, comme ceux que les employés de Byblos portaient, mais même si c'était plus facile de parler et d'être comprise, ça me faisait un rictus hideux», a-t-elle écrit.

(L'essentiel)