Johnny Depp donnait de l'herbe à sa fille de 13 ans

Aujourd'hui âgée de 21 ans, Lily-Rose Depp a bien grandi. Mais avant de devenir une actrice reconnue comme ses parents, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis a connu une adolescence particulière. En plein procès contre le tabloïd The Sun, l'acteur s'est confié sur ses démons et sur ses choix d'éducation pour le moins surprenants...

Il a ainsi expliqué avoir donné de la marijuana à sa fille alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans. Une manière selon lui de l'initier en toute sécurité et d'éviter qu'elle ne touche à des produits beaucoup plus dangereux dans d'autres contextes. «Je savais que la marijuana que je fumais était digne de confiance, c'était de la bonne qualité. Je tenais à ce qu'elle n'essaie aucune autre drogue, parce que c’est trop dangereux».

L'acteur a néanmoins assuré n'avoir «jamais encouragé» sa fille à consommer des produits stupéfiants. Une anecdote parmi beaucoup d'autres. Ses addictions dès l'enfance, ses excès de violence à l'intérieur de son couple et ses problèmes de confiance, Johnny Depp n'a pas hésité à déballer le pire de sa vie personnelle. Et cela n'est peut-être pas terminé...

(th/L'essentiel)