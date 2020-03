Les stars se refilent entre elles cette jolie villa

Comment accéder à l'appartement de ses rêves? On pourrait consulter les annonces dans le journal, sur internet ou sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Mais les meilleures offres se font encore toujours par le bouche à oreille, par la famille, les amis ou par des connaissances. Le grand avantage est que la plupart du temps, à part soi, il n'y a pas d'autres candidats. On est donc pratiquement sûr qu'il sera pour nous.

Pourquoi en serait-il autrement chez les célébrités? Dans la très célèbre localité de Calabasas (où réside quasiment tout le clan Kardashian), non loin de Los Angeles, la pratique de l'échange de propriété est monnaie courante parmi les stars. On citera pour exemple la propriété actuellement affichée à la vente chez l'agent immobilier Douglas Elliman pour tout juste 5,6 millions d'euros.

Idéale pour musiciens et amateurs de pizza

La villa aux cinq chambres à coucher, six salles de bains, cinq cheminées, avec salle de cinéma, garage pour quatre voitures, four à pizza dans le jardin et 723 m² de surface habitable a d'abord appartenu à Selena Gomez (27 ans). En 2017, elle l'a revendue pour plus de 2,8 millions d'euros à French Montana (35 ans). Ce dernier semble manifestement ne pas avoir trouvé d'acheteurs parmi ses amis et a chargé un promoteur immobilier de luxe de le vendre. Peut-être que le prix est aussi un problème. Car French Montana demande presque trois millions de plus qu'il n'a payé pour la propriété il y a quatre ans.

Il est dommage qu'aucun musicien ne se soit manifesté jusqu'à présent pour en être le futur locataire ou propriétaire. Car French Montana a transformé la maison d'hôtes en studio d'enregistrement haut de gamme pour la coquette somme de 378 000 euros.

La jolie villa de musicien de Selena Gomez et French Montana est à découvrir dans le diaporama.

Il est fort probable que ce tube de French Montana ait été créé dans sa villa de Calabasas.

