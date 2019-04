La rappeuse Cardi B a peur que sa fille l'oublie

Cardi B a admis qu'il était plus difficile que prévu de concilier sa vie professionnelle avec la maternité. Elle a évoqué le sujet lors du Beautycon Festival, à New York, dimanche dernier. La rappeuse de 26 ans est arrivée avec deux heures de retard, car elle était auparavant à un concert à Las Vegas. Et la star a expliqué qu'elle craignait que, étant toujours en voyage, sa petite Kulture, âgée de huit mois, finisse par l'oublier.

«C'est très dur. C'est un défi extrêmement difficile. Je n'aime pas en parler, vraiment pas, parce que c'est si dur, a-t-elle confié. Pour vous donner un exemple, je n'ai pas vu ma fille depuis deux jours parce que j'étais à Vegas, et maintenant je suis là. Et c'est dur, parce que j'ai peur qu'elle m'oublie dans deux jours.» Cardi B admet qu'elle a sûrement sous-estimé ce qu'est la maternité, pensant au départ qu'elle pourrait embaucher une nourrice pour que son bébé puisse voyager avec elle. «Mais une fois qu'on a donné naissance, c'est dur de confier son enfant à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a plus confiance en personne», a-t-elle indiqué.

Heureusement pour elle, l'interprète de «Bodak Yellow» peut compter sur sa maman, ainsi que sur sa sœur. Mais elle explique qu'elle ne peut pas demander à sa mère de voyager avec elle de ville en ville en 72 heures. En plus, son mari, Offset, qui cartonne avec son groupe Migos, est aussi très occupé. «Son père et moi sommes toujours dans un endroit différent, a-t-elle ajouté. On pense qu'on sera à la maison à Atlanta, mais on n'a pas été chez nous depuis deux mois!»

(L'essentiel/lja)