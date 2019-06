Outrée de recevoir des propositions indécentes

Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, a décidé de pousser un coup de gueule contre les préjugés. En 2016, la chanteuse avait fait son coming out queer, ce qui lui avait valu autant d'injures que de messages de soutien. La Canadienne avait en effet quitté le père de sa fille, Alex Peyrat, pour se mettre en couple avec la chanteuse transgenre Laura Jane Grace.

Durant cette période, l'artiste avait aussi eu droit à des réactions inattendues de la part des gens. «À travers les insultes ou les encouragements que j'ai reçus à ce moment-là, ce qui m'a fait le plus halluciner c'est que des gens que je connaissais à peine me demandaient de faire partie de leur plan à trois», a-t-elle raconté sur Twitter, lundi. La Québécoise de 29 ans explique qu'elle a d'abord préféré rire de ce genre de proposition, mais elle a ensuite réalisé qu'il s'agissait d'un réel problème pour les membres de la communauté LGBTQ+. «Surtout les femmes (qui tombent dans une perception de sexualité plus fluide admettons) sont vues comme un portail vers un scénario de film porno», a-t-elle précisé.

Très énervée, Cœur de Pirate a publié un autre tweet, cette fois en anglais, dans lequel elle s'adresse directement à ceux qui souhaitent pimenter leur vie sexuelle: «Déjà, si bizarrement vous voulez sauver votre mariage ou votre relation en ayant un plan à trois, vous pouvez engager quelqu'un pour faire ça, ne demandez pas à votre ami queer».

