Comme de nombreux parents confinés à cause du coronavirus, Élodie Gossuin doit aider ses enfants à suivre leurs cours pour l'école à domicile. Et cette tâche est loin d'être évidente pour Miss France 2001 qui s'est confiée à Sylvie Tellier en vidéo live sur Instagram, lundi: «C'est un lundi, mais on n'est pas du tout un lundi normal. Les devoirs aujourd'hui, c'était un enfer. Et tout est compliqué. Le changement d'heure, le moral n'est pas terrible.»

Élodie et son mari Bertrand Lacherie sont parents de deux paires de jumeaux, Jules et Rose, 12 ans, et Joséphine et Léonard, 6 ans. C'est pour ses deux cadets que la Française de 39 ans a le plus de boulot à fournir. «Ils ont reçu les devoirs pour les deux semaines à venir. Quand tu vois la totalité de ce qu'il y a à faire, tu as envie de hurler. C'était la crise de nerfs parce qu'en plus ils n'avaient pas du tout envie, a-t-elle raconté à Sylvie. En plus, maman devient maîtresse et je trouve que c'est très difficile comme position parce que tu n'es plus dans ton rôle de réconfort et de confidences. Tu dois plus être dans l'autorité et moi l'autorité, ce n'est pas du tout mon fort.»

Par chance pour l'ancienne reine de beauté, qui doit travailler chaque matin de chez elle pour la matinale de Chérie FM, ses deux aînés sont «plus autonomes» dans la quantité de devoirs qu'ils ont à faire.

(L'essentiel/lja)