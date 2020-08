Jackpot pour qui prendra Harry et Meghan en photo

S’ils pensaient être plus tranquilles de l’autre côté de l’Atlantique, ils se sont lourdement trompés. Aux États-Unis, comme en Angleterre, Harry et Meghan figurent parmi les célébrités les plus recherchées par les paparazzis. Et leur déménagement récent, avec leur fils de 1 an Archie, dans une grande propriété située à Santa Barbara n’a fait qu’accentuer l’envie des photographes de réussir à capturer un moment de leur quotidien.

Selon Mark Karloff, qui prend des photos de stars depuis plus de 10 ans, un cliché du duc et de la duchesse de Sussex sur la plage près de leur maison aurait une valeur d’au moins 250’000 dollars. D’après lui, il y a de fortes chances que le couple aille faire trempette dans l’océan ces prochains jours. «Je ne vois pas comment ils pourraient ne pas le faire. Nous avons des températures de 26 à 32 degrés et tout le monde sur la côte se rend à la plage. C’est difficile de rester à la maison quand il y a tant de choses à faire là-bas», a confié Karloff au «Daily Star».

