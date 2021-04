Læticia Hallyday et Jalil Lespert vont se marier

«Læticia Hallyday: Jalil l’a demandé en mariage!» C’est le titre que l’on peut lire ce vendredi 16 avril en une de «Voici». Pas de suspense: on apprend sur cette même première page du magazine qu’elle a dit «oui». La veuve de Johnny Hallyday et Jalil Lespert auraient donc décidé de franchir un cap important, moins d’un an après leur rencontre l’été dernier et plus de trois ans après la mort du Taulier d’un cancer des poumons le 5 décembre 2017.

Selon «Voici», l’acteur et réalisateur a fait sa demande le 11 avril dernier, lors d’une balade sur la plage de Santa Monica, en Californie avec Jade, son petit ami Michael et sa petite sœur Joy. «Il a également demandé aux filles leur autorisation, en véritable gentleman. Laeticia était folle de joie, elle lui a sauté dans les bras pour lui dire oui», confie une source au magazine. Les deux tourtereaux auraient déjà une date en tête.

La nouvelle ne va pas forcément faire plaisir aux fans de Johnny Hallyday, eux qui se sont encore offusqués cette semaine de découvrir Jalil Lespert conduisant le cabriolet AC Cobra de leur idole. L’acteur a en effet publié un cliché en noir et blanc où on le voit lunettes de soleil sur le nez au volant d’une décapotable. Les messages pointant un «manque de respect» envers les admirateurs du chanteur se sont multipliés sous la photo de Jalil Lespert, qui a préféré supprimer les plus virulents.

(L'essentiel)