Beyoncé et Jay Z referont une tournée ensemble

L'interprète de «Crazy in love» va faire son retour sur scène lors du festival Coachella, le 14 avril prochain, en Californie, et ne va pas s'arrêter là. Beyoncé et Jay Z préparent une tournée commune pour cet été.

Alors que la rumeur court depuis quelques mois, un petit problème informatique survenu le 5 mars, sur la page Facebook de la chanteuse, a confirmé la nouvelle. On pouvait voir un événement planifié le 30 juillet 2018, à Philadelphie, appelé «On the run 2».

Le couple était déjà parti ensemble sur les routes en 2014 avec le «On the run» tour. Les deux seules dates européennes étaient à Paris.

(L'essentiel/fda)