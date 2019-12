Selena Gomez en a marre du célibat

Après avoir vécu une relation tumultueuse avec Justin Bieber, entrecoupée de plusieurs ruptures, dont la dernière date de 2018, Selena Gomez est aujourd'hui prête à retrouver l'amour. Mais pas avec n'importe qui.

Interviewée lundi 16 décembre 2019 sur la radio britannique Capital FM, la chanteuse de 27 ans a décrit l'homme idéal à ses yeux. «Il faut qu'il soit drôle, enjoué, aventureux, tout en gardant les pieds sur terre, a-t-elle confié. Par contre, je ne veux pas d'un mec arrogant ou prétentieux».

Pour faire des rencontres, l'Américaine préfère se retrouver dans un groupe. «Je trouve que c'est plus facile», a-t-elle précisé. L'ex de The Weeknd et de Zedd ne veut pas non plus d'un prétendant qui s'intéresse à elle uniquement parce qu'elle est célèbre. «Dès les cinq premières secondes où je rencontre un mec, je peux savoir s'il a une idée derrière la tête», assure-t-elle.

(L'essentiel/lja)