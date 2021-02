C’est officiel: Kit Harington et Rose Leslie sont parents pour la première fois. Mardi, ils ont été aperçus dans une rue de Londres, avec un détail de poids: l’actrice écossaise de 34 ans, qui avait annoncé sa grossesse en septembre 2020, n’avait plus son ventre arrondi. Elle portait son bébé dans les bras, comme le prouve une photo publiée sur Page Six.

Discret, le couple ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cet heureux événement. Selon l’agent de l’acteur anglais de 34 ans, il s’agit d’un petit garçon, dont on ignore encore le prénom et la date exacte de naissance. Kit et Leslie seraient «très très heureux». Les deux artistes, qui se sont rencontrés sur le tournage de «Game of Thrones» en 2016, se sont mariés deux ans plus tard en Écosse, dans le château familial de la comédienne. Les amoureux avaient confié qu’ils rêvaient de fonder une famille rapidement.

Toutes nos félicitations à Kit Harington et Rose Leslie qui viennent tout juste d’avoirs leur premier enfant. pic.twitter.com/U4nG4nB3Sy — Game of Thrones FR (@GameOfThroneFR) February 16, 2021

(L'essentiel/lja)