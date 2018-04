«Si vous adorez me détester, allez-​​y»

Depuis plusieurs semaines, Ayem Nour a retrouvé une taille de guêpe. Et l'ex-animatrice du «Mad Mag» n'hésite pas à publier des photos sur Instagram où elle apparaît très amincie, après sa première grossesse. Cependant, de nombreux internautes, persuadés qu'elle a utilisé Photoshop pour faire croire qu'elle a perdu des kilos, l'ont taclée sur les réseaux sociaux.

Excédée par ces critiques, la Française de 29 ans leur a dit ce qu'elle pensait dans une vidéo postée sur Snapchat: «Je n'ai pas pour habitude de me justifier, surtout pas auprès des cons parce que je trouve que c'est une perte de temps, a-t-elle commencé. Je n'ai pas mis sur Instagram de fausses photos pour promouvoir un produit qui ne fonctionne pas. Je n'ai jamais compris ces gens qui perdaient du temps à insulter les gens sur leurs photos Instagram», s'est-elle énervée. Et la maman de la petite Ayvin de conclure: «Si vous adorez me détester écoutez allez-y, en tout cas cette vidéo elle n'est pas pour vous les petits cons, elle est pour tous les gens qui me suivent et qui m'aiment comme je les aime!»

Avant le coup de gueule d'Ayem, son agent, Magali Berdah, avait pris sa défense face à cette polémique, sur le plateau de «Touche pas à mon poste», sur C8, vendredi 13 avril 2018. «Ayem fait attention à ce qu'elle mange, elle prend des compléments alimentaires, a assuré la fondatrice de Shauna Events. Elle dit bien que ce ne sont pas ces compléments qui lui font perdre du poids mais l'alliance de tout ça. Elle fait du sport et elle a passé un mois et demi en cure de régime.» Cette fois, la mise au point a été faite...

(L'essentiel/lja)