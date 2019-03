Cette maladie qui ronge Kim Kardashian

Le physique de Kim Kardashian peut bien fasciner des millions de personnes à travers la planète, elle aussi fait face à ses propres difficultés. La starlette s'était déjà confiée sur son psoriasis, une maladie qui touche la peau. Elle est allée un peu plus loin sur Instagram en dévoilant les clichés de ses tâches rouges partout sur le corps.

Rarement la vedette ne s'était montrée sous ce jour, et tant pis pour son image de femme au corps «parfait». Diagnostiquée en 2011, Kim Kardashian ne pourra malheureusement pas se défaire de cette pathologie. Le psoriasis est une maladie chronique, qui peut seulement être atténuée via des traitements à base de corticoïdes notamment.

En décembre dernier, Kim K avait fait part de son intention de régler son souci de santé: «Je pense qu'il est temps pour moi de traiter mon psoriasis. La maladie s'est étendue comme jamais, et je n'arrive plus à la cacher. J'en ai sur tout le corps. Quelqu'un a-t-il déjà essayé des traitements ? J'en ai besoin au plus vite». Pas sûr que cette dernière sortie de la star de téléréalité n'inspire ses millions de followers cette fois...

(th/L'essentiel)