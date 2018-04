Cardi B: «Mes fesses ont fuité pendant 5 jours»

Aujourd'hui, Cardi B, 25 ans, est heureuse: elle attend son premier bébé avec son fiancé, Offset. Mais il y a quatre ans, elle avait eu le cœur brisé par un autre homme, qui l'avait trompée avec une femme aux «grosses fesses», raconte la rappeuse à GQ.

Cardi B avait alors décidé d'avoir recours à des injections de silicone liquide dans le postérieur pour en augmenter le volume. Une méthode illégale aux Etats-Unis. Mais qui, espérait-elle, lui rendrait son petit ami. A l'époque, elle était strip-teaseuse et avait aussi remarqué que ses collègues aux fesses plus charnues gagnaient plus qu'elle. Cardi B avait alors fait appel à une femme qui opérait dans un sous-sol à New York pour 800 dollars!

«Elle avait tué quelqu'un, apparemment»

«J'ai ressenti la pire douleur de ma vie. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Et mes fesses ont fuité pendant cinq jours», raconte-t-elle. Quand elle avait voulu retourner, peu après, pour une dose de silicone supplémentaire, elle avait eu la surprise d'apprendre que celle qui l'avait opérée avait été incarcérée: «Elle avait tué quelqu'un, apparemment. Une patiente était morte sur sa table», explique la rappeuse. Inculpée de meurtre au second degré, cette personne aurait plaidé coupable et serait toujours incarcérée, selon le Daily Mail.

Malgré tout, Cardi B ne regrette pas l'intervention qui lui avait apporté davantage de succès dans son ancien métier. «Etre stripteaseuse dès 19 ans a changé ma vie, ajoute l'interprète de «Bodak Yellow», car ça m'a tenue éloignée des gangs. Je n'avais pas le temps d'y penser, je pensais juste à gagner ma vie.»

(L'essentiel)