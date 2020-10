Jade Lebœuf a son fils et son homme dans la peau

«La maternité est une aventure magnifique mais la vérité c'est que c'est difficile», confiait la jeune maman début septembre sur Instagram. Jade Lebœuf faisait part de ses doutes quant à ses capacités à être une bonne mère. Quelques semaines se sont écoulées, et deux semaines de vacances dans le sud de la France, et une petite escapade à Paris, ont sans doute aidé la maman à reprendre son souffle et retrouver un peu de sérénité.

«Après plus de deux semaines entre Marseille et Paris, ça fait du bien de rentrer chez soi (NDLR: au Luxembourg) et de retrouver ses habitudes et un rythme pour bébé». Mère et fils ont trouvé leur rythme et tissent leur lien jour après jour. La belle a voulu ancrer son nouveau statut jusque dans la peau: elle s'est fait tatouer la date de naissance de son petit bout sur la main gauche. «09.08.20, mon plus bel accomplissement», a-t-elle écrit sur Instagram.

Et si l'arrivée d'un enfant bouscule toujours un couple, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues sont toujours aussi amoureux. Ils ont publié des photos d'eux au lit, «Binôme de vie», «Complices», ont-ils indiqué à côté des photos.

(mc/L'essentiel)