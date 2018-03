Macaulay Culkin raconte sa première fois

Le héros de «Maman j'ai raté l'avion» s'est confié sans détour sur sa vie intime au micro du podcast de l'actrice Anna Faris. Macaulay Culkin a notamment raconté sa première expérience sexuelle avec une fille. «J'avais 15 ans environ», a-t-il révélé à la comédienne. Ça n'était pas dégoûtant ou étrange, on l'avait prévu. «Mais c'était chaud et collant, et je me disais : "C'est bizarre! Est-ce que je le fais bien?"»

L'acteur américain a ensuite estimé l'âge que ses futurs enfants devraient avoir pour leur première fois. «Quinze ans, c'est l'âge minimum avec lequel je serais d'accord, je pense. Je dirais que le bon âge, c'est 32. Je veux qu'ils attendent jusqu'au mariage», a-t-il plaisanté.

(L'essentiel)