Millie Bobby Brown, la voix des ados pas écoutés

À l’écran, elle donne l’impression de n’avoir peur de rien. Et pourtant, assise face à moi dans un salon du Hilton Bayfront de San Diego, Millie Bobby Brown redevient une adolescente comme les autres, avec sa fragilité et ses doutes. L’actrice de 15 ans est venue dans cette ville du sud de la Californie pour assister au Comic-Con, un grand festival de comics.

Vous êtes l’héroïne de millions d’ados. Qui est votre idole?

C’est marrant, je suis certaine que beaucoup de jeunes diraient Wonder Woman, un superhéros ou bien une héroïne de bande dessinée. Moi, la première personne qui me vient en tête est Audrey Hepburn. Si j’avais une machine à remonter le temps, j’adorerais la rencontrer ou vivre quelque temps à son époque, parce qu’elle est extraordinaire dans ses films et sur ses photos. J’aime m’inspirer d’images d’elle en noir et blanc quand je discute avec mon styliste des tenues que je vais porter pour une soirée de gala.

Vous êtes la plus jeune personne à avoir été nommée ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF. Pourquoi avoir accepté cette mission?

Audrey Hepburn m’a également inspirée. Elle a déclaré un jour qu’un être humain avait deux mains: une pour aider les autres et l’autre pour s’aider soi-même. J’ai trouvé cette phrase très forte et j’essaie d’y penser chaque jour.

Quel sera votre rôle à l’UNICEF?

Je veux être la voix des millions d’enfants et d’adolescents qui, à travers le monde, ne sont pas écoutés. Mon combat sera d’empêcher les violences dont ils sont victimes et de leur donner accès à l’éducation, à l’eau potable, des choses qui peuvent sembler banale pour les pays occidentaux.

Parlons de «Godzilla II». Connaissez-vous ce monstre? Avez-vous vu les vieux films?

Je ne savais rien de Godzilla avant d’être approchée pour ce film. Et je trouve ça très cool, parce que ça veut dire que des ados comme moi vont sûrement aussi découvrir cette histoire. Dès notre première rencontre, le réalisateur Michael Dougherty m’a montré une animation 3D de moi-même face au monstre, puis il m’a expliqué le concept, que j’ai trouvé top. J’ai commencé à voir les vieux films seulement quelques jours avant le début de la production, après avoir signé mon contrat.

En quoi ce «Godzilla» est-il différent des précédents?

Les monstres de notre film ont une vraie personnalité. Notre Godzilla est plus moderne et plus humain aussi. Les précédents étaient de grosses bêtes destructrices, rien de plus.

Il faut un bonne dose d’imagination pour jouer seule...

C’est sûr que je n’avais aucun monstre devant moi pendant le tournage. Tout a été tourné devant d’immenses écrans verts et Godzilla a été ajouté par informatique. Michael Dougherty vient du monde du dessin animé et il avait une technique bien particulière sur le plateau. Sa voix nous parvenait par de grands haut-parleurs, et parfois il diffusait des bruitages comme si des monstres étaient prêts à nous attaquer. Cela m’a permis de faire semblant d’être au cœur de l’action. (Elle rit.) Parfois, il diffusait de la musique classique ou des morceaux de rock.

Qui est Madison, votre personnage?

Madison est la fille d’une grande scientifique. Sa mère lui a appris très jeune à respecter ces monstres en comprenant leurs agissements. Au fil du film, on voit Madison grandir et essayer de trouver un équilibre entre les humains et ces créatures pour qu’ils puissent coexister.

Est-ce le message du film?

«Godzilla II» est avant tout un gros blockbuster d’action avec explosions, cascades et tout ça. Mais, si certains jeunes pouvaient y voir aussi un message pour la tolérance et un meilleur monde malgré nos différences, j’en serais heureuse.

Vous allez devenir une star de cinéma. Allez-vous quitter «Stranger Things»?

Ce n’est pas prévu, mais tout peut arriver. J’évite d’aborder le sujet, parce que les producteurs veulent garder le secret sur la saison 3, qui va surprendre nos fans. J’ai seulement l’autorisation de dire qu’il y aura des moments plus fun qu’auparavant mais aussi de nouvelles forces maléfiques.

(L'essentiel)