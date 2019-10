Le père de Beyoncé atteint d'un cancer du sein

L'annonce est tombée le premier jour d'octobre, mois international de la Lutte contre le cancer du sein. À 67 ans, le père de la chanteuse souffre d'un cancer du sein. Une situation douloureuse pour lui, qu'il a accepté de raconter sur le plateau de Michael Strahan, présentateur du fameux show «Good Morning America». Un entretien filmé qui sera diffusé ce mercredi.

Sur le teaser mis récemment sur les réseaux sociaux, on y voit le père de famille discuter de manière profonde de son diagnostic et comment ses proches ont réagi lorsqu'il leur a annoncé la mauvaise nouvelle.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb