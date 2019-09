Cupcakke pète les plombs et arrête la musique

Tout a commencé samedi dernier sur Twitter. Cupcakke a affirmé qu'elle avait couché avec Shawn Mendes et que la copine de celui-ci, Camila Cabello, était raciste. Lundi dans la soirée, la rappeuse de 22 ans a complètement pété les plombs dans une vidéo diffusée en direct sur Instagram.

«Si j'ai écrit ces tweets c'était pour attirer le plus possible l'attention pour vous faire part du fait que je vais arrêter la musique. Elle va prochainement être retirée de toutes les plateformes», a expliqué l'artiste de Chicago en larmes, enveloppée dans un duvet. Elle a ensuite justifié sa décision d'une manière plutôt surprenante. «Si j'arrête, c'est parce que je corromps la jeunesse. Quand j'ai sorti mes premiers titres, j'avais 16 ou 17 ans. Je viens de voir récemment une vidéo d'un gamin de 13 ans danser sur ma musique. C'est là que j'ai dit stop», a expliqué la rappeuse dont les paroles des chansons sont très souvent sexuellement explicites.

«Vous ne me verrez plus du tout»

Celle qui est censée tourner aux États-Unis actuellement a ajouté qu'elle annulait tous ses concerts: «Des gens de tous âges viennent me voir sur scène. Y compris des jeunes de 10 ou 11 ans. Je les corromps avec mes morceaux. Je ne veux plus le faire. Raison pour laquelle ma tournée est annulée. D'ailleurs, vous ne me verrez plus du tout nulle part.» Dans un tout autre registre, Cupcakke a aussi révélé, dans cette même vidéo de 18 minutes, qu'elle avait perdu 700 000 dollars (un peu plus de 636 000 euros) au casino en septembre 2018: «J'ai une très vilaine addiction au jeu. Je suis finie. Je veux juste aller au paradis maintenant et pas en enfer.»

Dès la fin de son live vidéo, la rappeuse a effacé tout le contenu de son Instagram. NME rappelle que, début 2019, l'Américaine, en pleine déprime, avait été hospitalisée avoir avoir eu des pensées suicidaires. Elle a publié son dernier album en date, le quatrième baptisé «Eden», en novembre 2018. Plusieurs singles ont également été diffusés en 2019. Les derniers donc si on en croit leur interprète.

