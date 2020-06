Être la fille de Bono peut devenir «un obstacle»

À l’instar d’autres enfants de stars, Eve Hewson bénéficie de nombreux avantages dans sa vie professionnelle. Cependant, la fille de Bono, leader du groupe U2, trouve que tout n’est pas si rose pour elle. Selon l’Irlandaise de 28 ans, quand elle doit convaincre des réalisateurs pour décrocher un rôle, son identité peut compliquer les choses. «Cela devient comme un obstacle car ils n’arrivent pas me dissocier de mon père ou me voir juste comme une personne. Ils ont souvent des attentes très négatives et ils ne pensent vraiment pas que je vais être bonne. Et si je le suis, ils sont assez surpris», confie-t-elle à Radio Times.

Elle admet cependant que la célébrité de son père l’a grandement aidée lors de ses premiers pas en tant qu’actrice. «À mes débuts, je pense que tout était plus facile pour moi. Certains de mes amis avec qui j’étais à l’école d’art dramatique sont les plus talentueux des acteurs, mais ils avaient de grandes difficultés à décrocher des auditions», raconte la jeune femme. Même si ce genre de privilège la gênait un peu, elle en a profité. «Moi, je n’ai jamais eu de problème pour aller à des castings. Je pense que c’est grâce à ma famille. Ce n’est pas comme ça que cela devrait fonctionner, bien sûr, mais si la porte est ouverte, il faut y aller.»

Et la comédienne a visiblement fait ses preuves. Eve a joué avec Tom Hanks, en incarnant sa fille, dans le film «Le Pont des espions», sorti en 2015. Trois ans plus tard, elle était à l’affiche du film «Robin des Bois», avec Taron Egerton et Jamie Foxx. Cette année, on la verra au cinéma dans «Telsa», film biographique sur Nikola Tesla, avec Ethan Hawke. Elle vient aussi de tourner dans la série «The Luminaries», avec Eva Green, diffusée sur la BBC.

(L'essentiel/lja)