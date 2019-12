Julien Bert envisage d'arrêter la téléréalité

Révélé dans «L'île des vérités 3», en 2013, Julien Bert a enchaîné les programmes de téléréalité. Après «Les Anges» (à trois reprises), «La villa des coeurs brisés 3», «Moundir et les apprentis aventuriers 3», «Les Marseillais VS Le reste du monde 3», il est aujourd'hui à l'écran dans «Les princes et les princesses de l'amour 7», sur W9. C'est sur le tournage de cette émission, en septembre 2019, qu'il a rencontré Hilona, la femme qui partage sa vie.

Désormais amoureux et heureux, le Stéphanois ne voit pas l'intérêt de continuer à apparaître dans des téléréalités. «Refaire une émission, je ne pense pas, vraiment pas», a-t-il confié à Télé Loisirs. Le jeune homme de 28 ans a expliqué que les programmes qui l'ont fait connaître pourraient mettre son couple en péril et que ni Hilona ni lui ne veulent prendre ce risque, «parce que ça se passe très bien au quotidien» entre eux.

Dans les épisodes des «Princes et des princesses de l'amour» diffusés jusqu'à présent (20 décembre 2019), Julien et Hilona ne se ne sont pas encore rencontrés. Le Français redoute d'ailleurs que sa chérie regarde l'émission, parce qu'il ne lui a pas tout dit sur ce qui s'était passé avant qu'elle arrive. «Il y a peut-être un ou deux moments où je vais débrancher la live-box. Elle m'a déjà dit que j'aurai droit à un interrogatoire après chaque épisode. Je vais passer un sale quart d'heure», a-t-il prédit.

