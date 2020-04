«Trop cool d'avoir des enfants avec une femme»

Alors qu'elle sort depuis peu avec le chanteur et acteur américain Max Ehrich, Demi Lovato n'est pas fermée à l'idée de vivre une relation homosexuelle, si cela se présente un jour. La chanteuse de 27 ans, qui se dit «fluide» en amour, souhaite aussi avoir deux ou trois enfants. Alors peu importe le sexe de la personne avec qui elle fondera une famille. «Je pense que cela doit être trop cool d'avoir des gosses avec une femme. Mais je ne sais pas à quoi ressemblera mon futur. Je suis ouverte à tout, confie-t-elle dans «Bazaar». Les gens me demandent toujours quel genre de personne m'attire. Et j'ai envie de leur dire: «Vous avez vu mon passé sentimental?» Il n'y a pas de type précis. Tout est une question de connexion.»

Quant à son ex, Wilmer Valderrama, dont elle s'est séparée en 2016, après six ans de relation, elle ne garde aucune rancoeur envers lui. Et cela même si l'acteur s'est fiancé au mannequin Amanda Pacheco en janvier 2020. «Je suis vraiment heureuse pour lui et je lui souhaite le meilleur, mais nous n'avons plus de contact, dit-elle. Il fallait que cela soit ainsi pour que je puisse être bien avec moi-même.»

L'amitié a une place importante dans la vie de Demi. À ses débuts sur Disney Channel, elle a connu Miley Cyrus et Selena Gomez. Si Demi «adore» toujours l'ex de Liam Hemsworth qu'elle voit encore et qu'elle trouve «incroyable», ce n'est pas vraiment le même son de cloche pour l'ancienne copine de Justin Bieber. «Quand vous grandissez avec des gens, vous aurez toujours de l'amour pour eux, mais je ne suis plus amie avec Selena, avoue-t-elle. Je garde quand même toujours de l'affection pour elle.»

Regardez le nouveau clip de Demi Lovato, «I Love Me»:

(L'essentiel)