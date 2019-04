Cindy Kimberly est «amie» avec Lewis Hamilton

Il y a quelques mois, une photo de Cindy Kimberly prise à l'aéroport de Barcelone en compagnie du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton avait laissé sous-entendre que les deux se fréquentaient. Ce d'autant plus que le couple avait voyagé ensemble dans l'avion privé du pilote Mercedes.

Mais le quintuple champion du monde de F1 n'a jamais rien confirmé ni démenti. Cindy s'en est chargée pour lui mardi sur le site europapress.es. Interrogée sur le sujet, la belle a juré qu'il ne s'agissait que d'une amitié. «Mais en général je n’exclue jamais rien», a-t-elle avoué. Elle a aussi révélé qu'elle et Hamilton se connaissent depuis longtemps, grâce à des amis communs.

L'ex-babysitter devenue modèle a tenu à préciser que «toutes les amitiés sont ouvertes à l'amour», laissant une porte ouverte à une histoire avec Lewis. Mais quel est l'homme idéal pour Kimberly? «Il doit bien s'entendre avec ma mère et être une belle personne qui doit aimer les animaux.» Autant dire que Lewis Hamilton, qui possède deux chiens Rosco et Coco a toutes ses chances. Mais se frayer un chemin dans le cœur de Cindy pourrait être moins simple qu'il n'y paraît. «J'occupe mon temps à 70% entre mes chats et ma mère», a conclu la Néerlandaise.

(L'essentiel)