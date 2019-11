Dua Lipa s'en prend aux «trolls d'Internet»

Dua Lipa admet qu'elle finit souvent par partir «à la recherche de choses qu'elle n'aimerait pas voir» sur Internet. Elle a abordé les facettes sombres des réseaux sociaux dans une interview pour BBC Breakfast. L'artiste britannique estime que certains jours, les réseaux sociaux ne font qu'empirer son état psychologique déjà fragile. La chanteuse de «Don't Start Now» a une présence active sur des sites tels que Twitter et Instagram, et informe régulièrement ses fans de ce qu'il se passe dans sa vie et sa carrière.

Bien que la majorité des fans de la star de 24 ans soient positifs envers elle, elle fait aussi l'objet de commentaires négatifs de la part de «trolls d'Internet». Et bien qu'elle fasse tout son possible pour ignorer ces remarques, elle a confié que celles-ci l'affectaient beaucoup lorsqu'elle ne se sentait pas bien.

«D'autres jours, je me sens plus fragile et je me plonge dedans»

«Certains jours, je ne fais pas attention à ce qui est dit dans les commentaires, d'autres jours, je me sens peut-être un peu plus fragile et je me plonge dedans. Je pars presque à la recherche de choses que je ne veux pas voir, a-t-elle expliqué. Je pense que c'est vraiment la nature humaine. Je ne vais certainement pas le cacher parce que je veux que les gens sachent que nous sommes tous humains et que nous vivons tous la même chose.»

En ce qui concerne son approche des réseaux sociaux, la chanteuse de 24 ans a décidé de prendre des mesures pour tenter de soulager son anxiété. «Les réseaux sociaux peuvent être un outil extraordinaire, et partager des choses peut être amusant, mais en même temps, c'est aussi un terrain fertile pour la haine et l'anxiété, a-t-elle ajouté. Les gens ont l'impression de pouvoir dire des choses parce qu'ils se cachent derrière un écran et je pense que pour moi, il est important d'utiliser les réseaux sociaux à petites doses».

(L'essentiel/Cover Media)